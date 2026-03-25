Gruppo Banca Finint, utile 2025 quasi raddoppia a 31 milioni di euro. Aggiorna piano al 2027

(Teleborsa) - Il Gruppo Banca Finint ha chiuso il 2025 con margine di intermediazione pari a 161,7 milioni di euro, evidenziando una crescita del 13%. Il margine di interesse è salito a 32,2 milioni di euro (+18%) pur in un contesto di settore caratterizzato da una contrazione dei margini alimentati dai tassi elevati e in una stagione che premia il peso delle commissioni e dei servizi. Il margine finanziario e da servizi ammonta a 147,7 milioni di euro, in crescita del 11%. La componente economica più rilevante rimane quella derivante dai ricavi da commissioni nette che, a fine esercizio, registrano un aumento del 10%, passando a 115,5 milioni di euro. A questo risultato hanno contribuito in maniera significativa la crescita dell’Asset Management (oltre il +20% sul 2024, registrando l’anno migliore di sempre) e della componente di Advisory sul debito corporate, che cresce del 50%.



Il Gruppo a fine 2025 gestiva o forniva consulenza a 13,7 miliardi di euro di attivi (+10%, 12,4 miliardi FY24), dei quali circa 6 miliardi di euro nell’asset management, 4,8 miliardi di euro nel private banking e 3 miliardi di euro nei servizi di consulenza alla clientela istituzionale.



L'esercizio si chiude con una forte crescita dell’utile netto a +89% (31 milioni di euro, vs 16,4 milioni FY24), con utile lordo consolidato pari a +55% (40 milioni di euro, vs 26 milioni FY24)



"I risultati conseguiti nel 2025 confermano la solidità del modello di business del Gruppo Banca Finint e la capacità di generare crescita sostenibile anche in un contesto macroeconomico complesso - ha dichiarato il presidente Enrico Marchi - L’integrazione sempre più strutturale tra le nostre competenze specialistiche ci consente oggi di operare con un modello più sinergico e distintivo nel corporate & investment banking, nell’asset management e nel wealth management".



Il Gruppo conferma la validità del proprio percorso estendendo l’orizzonte del Piano Strategico al 2027, forte di un secondo anno di risultati del Piano 24-26 solidi e sovraperformanti le previsioni YoY, dopo aver finalizzato nel corso del 2025 due operazioni straordinarie: la fusione per incorporazione di Finint Private Bank, per garantire un maggior focus sul comparto Wealth & Private, e un nuovo piano di sviluppo e d’investimento nella trasformazione tecnologica con l’avvio di progetti per oltre 30 milioni di euro in arco piano, e che proseguiranno nel futuro, per far evolvere l’infrastruttura IT. Punta a ricavi di almeno 185 milioni di euro (CAGR +10%), AuM in gestione e consulenza a 15 miliardi di euro (CAGR '27 al +10%), RoTE a circa il 20%, Cost Income Ratio inferiore al 76%, CET1 oltre il 16%.

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