SYS-DAT: ricavi salgono a 26 milioni (+15,9%), migliorano anche i margini

(Teleborsa) - SYS-DAT , gruppo italiano specializzato nell'ICT quotato su Euronext STAR Milan, ha chiuso il primo trimestre 2026 con ricavi totali a 26 milioni di euro (+15,9% rispetto ai 22,4 milioni del Q1 2025), grazie a una crescita organica del 7,2% e al contributo delle acquisizioni di et.ics e Technis Blu.



L'EBITDA cresce del 25,6% a 5,1 milioni, con un margine al 19,8% in miglioramento rispetto al 18,3% del Q1 2025. L'EBIT più che raddoppia a 3,1 milioni (da 2,0 milioni), mentre l'utile netto aumenta del 19,9% a 1,8 milioni, penalizzato dal riallineamento degli ammortamenti della PPA 2025. La posizione finanziaria netta rimane positiva a 14,3 milioni (da 17,4 milioni a fine 2025), con la variazione legata principalmente ai pagamenti per le acquisizioni. La liquidità si attesta a 47,3 milioni.



L'AD Matteo Neuroni ha dichiarato: "Abbiamo potenziato la nostra gamma di soluzioni grazie alle neoacquisite et.ics e Technis Blu e continuato a beneficiare dell'AI sia per le attività interne che in termini di offerta".



Il 18 maggio è in programma la presentazione dello Strategic Plan 2026-2028.

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