Inwit: iniziativa Fastweb "illegittima". Chiede provvedimento cautelare a Tribunale

(Teleborsa) - Inwit
, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche, ritiene "privo di fondamento giuridico
" l'atto con cui Fastweb + Vodafone ha notificato
la disdetta del Master Service Agreement (MSA) e quindi sarà impugnato in ogni sede competente. In particolare, la società provvederà a richiedere con effetto immediato al Tribunale di Milano un provvedimento cautelare
per inibire gli effetti della disdetta.
Inwit ribadisce che: gli MSA sono contratti a lungo termine, i cui termini e condizioni sono parte integrante di un'operazione unica e inscindibile effettuata nel 2020 che ha previsto l'acquisto da parte di Inwit dell'infrastruttura detenuta all'epoca da Vodafone Italia, per un valore complessivo di circa 5,7 miliardi di euro, garantendo un immediato e significativo beneficio economico e finanziario alla società venditrice; la struttura dell'MSA stipulato con Vodafone Italia, oggi Fastweb, è coerente con il modello di business infrastrutturale, che si fonda su flussi di ricavi contrattualizzati e a lungo termine; in base alla clausola di protezione "MSA Change of Control", a seguito del cambio di controllo congiunto su Inwit da parte di TIM
e Vodafone pacificamente avvenuto nell'agosto del 2022, Inwit ha esercitato l'opzione contrattualmente prevista, che ha esteso la durata dell'accordo per un periodo di 16 anni, fino all'agosto 2038, arco di tempo durante il quale non è consentita alcuna facoltà di disdetta
da parte di Fastweb.
Pertanto, "qualsiasi tentativo di risolvere anticipatamente il contratto deve ritenersi pretestuoso e finalizzato esercitare indebite pressioni su Inwit volte a una rinegoziazione dei termini del MSA - si legge in una nota - A fronte di tali iniziative, Inwit ha dato mandato ai propri legali di agire in ogni sede competente
, anche cautelare, per la piena tutela degli interessi propri e di tutti gli stakeholders".
Inwit sottolinea di aver invitato Fastweb a risolvere in via bonaria, in modo rapido e tempestivo, le divergenze interpretative insorte in merito all'MSA in più sedi, tra cui quella arbitrale e di negoziazione assistita, ma Fastweb ha "significativamente" declinato ogni invito
.