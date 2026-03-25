Londra: acquisti a mani basse su ICG

(Teleborsa) - Rialzo per la società d'investimento specializzata nel finanziamento alle imprese tramite debito mezzanino , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,97%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ICG più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario di ICG si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 15,21 sterline. Prima resistenza a 15,6. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 14,95.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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