Londra: risultato positivo per ICG

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società d'investimento specializzata nel finanziamento alle imprese tramite debito mezzanino , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,32%.



La tendenza ad una settimana di ICG è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le tendenza di medio periodo di ICG si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 16,02 sterline. Supporto stimato a 15,74. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 16,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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