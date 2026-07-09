Londra: scambi in positivo per Standard Chartered
(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo bancario con sede a Londra, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,70%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Standard Chartered evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Standard Chartered rispetto all'indice.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Standard Chartered, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 21 sterline. Primo supporto visto a 20,74. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 20,58.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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