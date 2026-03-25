Madrid: andamento rialzista per IAG

(Teleborsa) - Balza in avanti International Airlines Group , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,29%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend della holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' Ibex 35 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la multinazionale del settore aereo rispetto all'indice.





Le tendenza di medio periodo di IAG si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 4,269 Euro. Supporto stimato a 4,223. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 4,315.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```