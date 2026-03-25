Madrid: scambi al rialzo per Indra

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la multinazionale spagnola operante nel settore IT , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,80%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35 , evidenzia un rallentamento del trend di Indra rispetto all' indice azionario della Borsa di Madrid , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l' azienda spagnola leader nel campo dell'IT , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 46,69 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 48,63 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 45,91.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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