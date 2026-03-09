Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:44
24.660 +0,07%
Dow Jones 19:44
47.161 -0,72%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Francoforte: scambi negativi per Merck KGaA

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi negativi per Merck KGaA
(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia farmaceutica tedesca, che presenta una flessione del 2,59%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Merck KGaA, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di breve periodo della società chimico-farmaceutica evidenzia un declino dei corsi verso area 106,4 Euro con prima area di resistenza vista a 108,5. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 105,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```