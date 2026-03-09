Francoforte: scambi negativi per Merck KGaA

(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia farmaceutica tedesca
, che presenta una flessione del 2,59%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Merck KGaA
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo della società chimico-farmaceutica
evidenzia un declino dei corsi verso area 106,4 Euro con prima area di resistenza vista a 108,5. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 105,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)