Piazza Affari: andamento sostenuto per Stellantis

(Teleborsa) - Avanza la casa automobilistica italo-francese-statunitense , che guadagna bene, con una variazione del 2,79%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Stellantis mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,14%, rispetto a -1,7% del principale indice della Borsa di Milano ).





Lo status tecnico di medio periodo di Stellantis rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 6,041 Euro, mentre i supporti sono stimati a 5,934. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 6,148.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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