Piazza Affari: positiva la giornata per Tamburi

(Teleborsa) - Bene l' azienda attiva nei servizi di consulenza di finanza aziendale , con un rialzo del 2,91%.



Lo scenario su base settimanale di Tamburi rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Tamburi , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 7,67 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 7,83. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 7,57.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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