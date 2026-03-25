Piazza Affari: scatto rialzista per BFF Bank
(Teleborsa) - Protagonista la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,40%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che BFF Bank mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,07%, rispetto a -0,71% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
Il quadro tecnico di BFF Bank suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 3,153 Euro con tetto rappresentato dall'area 3,283. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 3,067.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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