Piazza Affari: scatto rialzista per BFF Bank

(Teleborsa) - Protagonista la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,40%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che BFF Bank mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,07%, rispetto a -0,71% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Il quadro tecnico di BFF Bank suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 3,153 Euro con tetto rappresentato dall'area 3,283. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 3,067.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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