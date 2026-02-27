Milano 12:29
The Italian Sea Group, Filippo Menchelli rinuncia alla presidenza, eletto Giovanni Costantino

(Teleborsa) - The Italian Sea Group ha fatto sapere che giovedì Filippo Menchelli ha rinunciato alla carica di membro e Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché datore di lavoro, con efficacia immediata.

Sempre giovedì Marco Carniani ha rinunciato alla carica di membro e Vice Presidente del Cda, nonché di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, con efficacia immediata.

Menchelli, amministratore esecutivo, e Carniani, amministratore non esecutivo, non erano qualificati come indipendenti, né erano membri di alcun comitato endoconsiliare e ad oggi non risultano titolari di azioni della Società.

Menchelli e Carniani sono stati individuati in data 4 luglio 2024 quali beneficiari del piano di stock option denominato “Long Term Incentive Plan 2027-2029”. Le opzioni a loro attribuite decadranno e saranno prive di effetto e validità così come previsto dal regolamento del piano in ragione del non perdurare del rapporto.

Il Consiglio, riunitosi venerdì, ha deliberato di eleggere all’unanimità Giovanni Costantino quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sostituzione del dimissionario Filippo Menchelli.

