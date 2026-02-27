The Italian Sea Group, Filippo Menchelli rinuncia alla presidenza, eletto Giovanni Costantino

The Italian Sea Group

(Teleborsa) -ha fatto sapere che giovedìhaalla carica dinonché datore di lavoro, con efficacia immediata.Sempre giovedìhaalla carica di, nonché di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, con efficacia immediata.Menchelli, amministratore esecutivo, e Carniani, amministratore non esecutivo, non erano qualificati come indipendenti, né erano membri di alcun comitato endoconsiliare e ad oggi non risultano titolari di azioni della Società.Menchelli e Carniani sono stati individuati in data 4 luglio 2024 quali beneficiari del piano di stock option denominato “Long Term Incentive Plan 2027-2029”. Le opzioni a loro attribuite decadranno e saranno prive di effetto e validità così come previsto dal regolamento del piano in ragione del non perdurare del rapporto.Il Consiglio, riunitosi venerdì, ha deliberato di eleggere all’unanimitàquale Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sostituzione del dimissionario Filippo Menchelli.