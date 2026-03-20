Germania, prezzi alla produzione in calo oltre le attese a febbraio a causa dell'energia

(Teleborsa) - Prezzi alla produzione ancora deboli in Germania a febbraio 2026. Secondo l'Ufficio Federale di Statistica tedesco, i prezzi all'industria hanno registrato un decremento annuo del 3,3% dopo il +0,5% del mese precedente. Il dato è peggiore del consensus che indicava un -2,7%.



Su base mensile, i prezzi hanno segnato una variazione pari a -0,5%, dopo il -0,6% di gennaio e rispetto al +0,3% delle attese.



A febbraio, il calo dei prezzi dell'energia ha continuato a essere la ragione principale della diminuzione su base annua dei prezzi alla produzione. Anche i beni di consumo non durevoli sono costati meno rispetto all'anno precedente. Al contrario, i beni strumentali, i beni di consumo durevoli e i beni intermedi sono risultati più cari rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.



Escludendo i prezzi dell'energia, i prezzi alla produzione a sono aumentati dell'1,0% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente e dello 0,2% rispetto a gennaio 2026.

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