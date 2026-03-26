Alfonsino, quasi raggiunto il pareggio nel 2025. Iodice: fiducia su prossime fasi di crescita

(Teleborsa) - Alfonsino , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel servizio di order&delivery nei centri italiani di piccole e medie dimensioni, ha chiuso il 2025 con ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 2,7 milioni di euro, in diminuzione del 4% rispetto all'esercizio 2024 (2,8 milioni). La dinamica dei ricavi riflette il focus strategico della società sull'efficienza operativa e sul rafforzamento della marginalità nel corso dell'esercizio. Su tali basi, la società intende proseguire nel proprio percorso di sviluppo, con un progressivo rafforzamento delle leve di crescita.



L'EBITDA si attesta a 0,9 milioni di euro, in forte miglioramento (+160%) rispetto a 0,3 milioni al 31 dicembre 2024. L'EBIT è pari a -0,2 milioni di euro (vs -0,5 milioni FY 2024), in miglioramento del 60%. Il risultato netto si attesta a -0,1 milioni (vs -0,4 milioni FY 2024), in miglioramento del 64%; si evidenzia che il secondo semestre 2025 si è chiuso con un pareggio di bilancio.



La Posizione Finanziaria Netta è pari a 0,9 milioni di euro, in riduzione rispetto a 1 milione al 30 giugno 2025, evidenziando un miglioramento dell'indebitamento netto della Società.



"Il miglioramento dell'EBITDA, pari al + 160%, e del risultato netto, in crescita del +64%, testimoniano l'efficacia del percorso di ottimizzazione intrapreso nell'ultimo biennio - ha commentato l'AD Carmine Iodice - Particolarmente rilevante è il risultato del secondo semestre, chiuso in sostanziale pareggio; la perdita di esercizio minima, è quasi interamente attribuibile alla prima parte dell'anno. Un segnale concreto del progressivo raggiungimento dell'equilibrio economico, che ci consente di guardare con fiducia alle prossime fasi di crescita".



"In questo contesto si inserisce il recente accordo strategico tra la controllata Rushers e Just Eat Italy, che, a seguito dell'eventuale estensione della collaborazione prevista tra maggio e giugno 2026, potrebbe rappresentare un punto di svolta per Rushers, ampliando in modo significativo le opportunità di sviluppo nel mercato della logistica on-demand - ha aggiunto - Parallelamente, prosegue il rafforzamento del servizio di delivery a marchio Alfonsino, con un progressivo incremento delle quote di mercato, e lo sviluppo commerciale della prenotazione tavoli, con l'obiettivo di aumentare l'engagement degli utenti e contribuire alla crescita del fatturato. Le direttrici strategiche avviate nel 2025 pongono basi solide per una nuova crescita, sostenibile, nei prossimi esercizi".

Condividi

```