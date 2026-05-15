Rekeep torna in sostanziale pareggio nel 1° trimestre. Ricavi a 334 milioni di euro

(Teleborsa) - Rekeep, player italiano attivo nell'integrated facility management, ha registrato ricavi pari a 333,6 milioni di euro nel primo trimestre 2026, in aumento del 4,3% rispetto ai 319,8 milioni di euro al 31 marzo 2025. In particolare, si conferma la performance positiva nei Mercati Internazionali, grazie all'ingresso del Gruppo in Portogallo nel primo quarter 2026, attraverso l'acquisizione del 60% della società Euromex Facility Services, ora Rekeep Portugal.



L'EBITDA Adjusted è pari a 29,6 milioni di euro, in crescita del 17,4%, grazie principalmente alle migliori performance, in particolare nei segmenti facility management ed energy management. L'EBIT Adjusted è pari a 17,9 milioni di euro, in incremento del 33,6%. Il Risultato Netto risulta negativo per 0,4 milioni di euro, in sostanziale pareggio, registrando un miglioramento rispetto alla perdita per 9,5 milioni di euro al 31 marzo 2025. Tale variazione risulta in parte riconducibile anche alla plusvalenza legata alla vendita della partecipazione in NewCo Duc, pari a 2,4 milioni di euro, ceduta nel primo trimestre 2026 ad Alba Infra Partners nell'ambito della partnership comunicata al mercato lo scorso 22 gennaio.



L'Indebitamento Finanziario Netto al 31 marzo 2026 è pari a 557,6 milioni di euro, rispetto ai 540,1 milioni di euro al 31 marzo 2025 in conseguenza, principalmente, di maggiori investimenti a supporto dello sviluppo di nuovi business. Al 31 dicembre 2025 l'Indebitamento Finanziario Netto risultava pari a 520,1 milioni di euro, con una variazione nel trimestre principalmente riconducibile alla stagionalità sul capitale circolante netto, tipicamente in rialzo nella prima parte dell'esercizio.



Al 31 marzo 2026, il Gruppo Rekeep si è aggiudicato e riaggiudicato mediante nuove gare d'appalto, nuovi contratti per un importo complessivo pluriennale pari a circa 110 milioni di euro, rispetto ai 176 milioni di euro al 31 marzo 2025. Il portafoglio totale commesse e riaggiudicazioni del Gruppo Rekeep al 31 marzo 2026 è pari a 2,7 miliardi di euro, in linea rispetto ai 2,7 miliardi di euro al 31 marzo 2025.

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