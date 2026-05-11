Subdued, nel 2025 ricavi record a 196,5 milioni di euro trainati dall'estero

(Teleborsa) - Osit, azienda romana che opera nel segmento moda per teenager con il marchio Subdued, ha chiuso l'esercizio 2025 con ricavi complessivi pari a 196,5 milioni di euro, in crescita del 19,9% rispetto al 2024. La crescita è stata sostenuta principalmente dal canale retail, che ha raggiunto 170,2 milioni di euro, (+19,9% rispetto al 2024), con un'incidenza pari all'86,6% dei ricavi complessivi. Anche il canale e-commerce ha registrato una crescita importante, con ricavi pari a 20,0 milioni di euro, in aumento del 20,9%.



La rete retail di Subdued continua ad espandersi: nel 2025 il numero complessivo dei negozi ha raggiunto 125 punti vendita (rispetto ai 95 del 2024), di cui 105 a gestione diretta e 20 in partnership.



"Il 2025 rappresenta per Subdued un punto di svolta nel nostro percorso di crescita: abbiamo rafforzato il posizionamento internazionale e avviato una nuova fase di sviluppo su scala globale. I ricavi sono cresciuti in modo significativo, sostenuti in particolare dai mercati esteri, che oggi rappresentano quasi il 70% del totale - ha commentato Enrico Maria Sconciaforni, presidente di Subdued - Nel corso dell'anno abbiamo accelerato l'espansione internazionale con investimenti mirati e un presidio più strutturato dei mercati chiave".



"Siamo entrati nel mercato mediorientale con la prima apertura a Dubai e abbiamo avviato lo sviluppo nel Sud-Est asiatico con il debutto in Thailandia, consolidando al contempo la nostra presenza in Cina con le aperture di Guangzhou e Hong Kong - ha aggiunto - Parallelamente, l'ingresso nel mercato statunitense, con il flagship di New York a Soho e il punto vendita a Long Island, segna un passaggio strategico nel nostro percorso di crescita globale".

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