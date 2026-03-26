AMCO, nel 2025 incassi a 1,5 miliardi e utile netto a 26,7 milioni

(Teleborsa) - I risultati al 31 dicembre 2025 di AMCO
mostrano un utile netto
del Gruppo pari a 26,7 milioni (€28,9 milioni nel 2024), per effetto di minori rettifiche su crediti e proventi one-off dal consolidamento di Genova High Tech (GHT)14. Il contributo di Exacta è di 4,1 milioni.
L’EBITDA
del Gruppo è pari a €191,5 milioni (rispetto a €237,1 milioni del 2024). La dinamica riflette il naturale calo dei ricavi da crediti sui portafogli di proprietà e l’aumento dei costi per il rafforzamento della struttura aziendale e per il consolidamento di Exacta.
I ricavi
ammontano a €408,8 milioni in riduzione del 6,6% a/a (€437,7 milioni nel 2024) per i minori interessi da clientela (€244,2 milioni, -16% a/a) originati dalla diminuzione dei crediti su portafogli di proprietà in linea con le dinamiche attese. L’EBIT
è di €91,6 milioni, rispetto a €121,1 milioni del 2024. Il saldo delle rettifiche/riprese di valore è negativo per €84,1 milioni e riflette il processo periodico di valutazione del portafoglio. Gli interessi da attività finanziaria, pari a €67,6 milioni, diminuiscono del 2,3% rispetto al 2024 per la diminuzione dello stock del debito in essere.
Lo stato patrimoniale del Gruppo si conferma solido. I crediti verso clientela
ammontano a €2.761 milioni, in diminuzione rispetto a €3.478 milioni del 2024 per effetto degli incassi sui portafogli di proprietà. Le disponibilità liquide – che includono la cassa e i Titoli di Stato italiani– raggiungono €1.504 milioni (+23,5% a/a).
Il debito netto
è di -€1.307 milioni, in miglioramento
di €574 milioni rispetto a dicembre 2024, grazie alla solida generazione di cassa del business. Il rapporto Debito Netto/Equity è di 0,6x, in calo da 0,9x a dicembre 2024.
I requisiti patrimoniali
risultano in ulteriore crescita
: il coefficiente patrimoniale CET1 è pari al 41,1%19; anche il Total Capital ratio è pari al 41,1%, non essendo presenti in bilancio obbligazioni subordinate.
Al 31 dicembre 2025 gli Asset under Management
(AuM) raggiungono €29,5 miliardi11, con un calo del 9% a/a in linea con le dinamiche attese, grazie alla gestione proattiva e alla vendita del sopracitato portafoglio di mutui re-performing con un GBV di circa €400 milioni. Gli AuM sono composti per il 76% da sofferenze (NPL) e per il 24% da inadempienze probabili (UTP). A livello di mix operativo il 70% dei volumi è gestito in-house e il 30% in outsourcing. A fine 2025 risultano in gestione circa 150.000 posizioni, di cui 80.000 sono imprese.
Gli incassi
nel 2025 raggiungono €1,5 miliardi, in crescita dell’1% a/a, supportati dalle azioni strategiche di valorizzazione del portafoglio tramite l’approccio transactional di mercato.
"I risultati finanziari 2025 confermano la solidità patrimoniale di AMCO
e la capacità di generare liquidità – spiega Andrea Munari, Amministratore Delegato
di AMCO –. La società chiude in utile e con incassi in crescita per la strategia di ottimizzazione dei recuperi dei crediti in portafoglio, sia tramite la gestione industriale sia valorizzando alcuni asset specifici tramite un approccio transactional di mercato".