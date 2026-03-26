Barclays: AI, energia e difesa potrebbero fare innescare nuovo ciclo di investimenti nelle economie avanzate

(Teleborsa) - L'aumento degli investimenti in intelligenza artificiale, infrastrutture energetiche e difesa, unito alla necessità di migliorare la resilienza delle catene di approvvigionamento, potrebbe innescare un nuovo ciclo di investimenti nelle economie avanzate. Dopo due decenni di bassi tassi di investimento, le prospettive di un ritorno a livelli più elevati appaiono promettenti. É quanto emerge da un recente report di Barclays .



I cambiamenti in atto nelle economie avanzate, sostengono gli analisti, potrebbero dare il via a una ripresa dell'attività di investimento che negli ultimi decenni si era ridotta, raggiungendo lo scorso anno il 22% del PIL



"Le scoperte nel campo dell'intelligenza artificiale hanno innescato un'enorme ondata di investimenti da parte delle aziende hyperscale, e anche le aziende al di fuori del settore tecnologico dovranno investire per integrare l'IA nei propri flussi di lavoro", osserva il bkoker. Per dare una dimensione del fenomeno, i componenti sensibili all'IA potrebbero "contribuire per 2,8 punti percentuali alla crescita media annua degli investimenti negli Stati Uniti entro il 2026, mentre in Europa l'effetto positivo sarà probabilmente minore".



Il crescente ricorso all'IA aumenterà anche il fabbisogno energetico e le guerre in Ucraina e Iran hanno evidenziato "l'urgenza per l'Europa di investire nelle proprie infrastrutture energetiche". L'analisi di Barclays mostra che gli investimenti nel settore energetico potrebbero contribuire per 0,3-0,7 punti percentuali alla crescita complessiva degli investimenti negli Stati Uniti e in Europa nel 2026.



Gli eventi geopolitici sottolineano inoltre la "necessità di incrementare gli investimenti nella difesa". In questo senso, i paesi della NATO si sono impegnati ad aumentare in modo sostanziale la spesa militare e correlata, portandola al 5% del PIL. Gli analisti stimano che la difesa potrebbe contribuire per altri 0,3 punti percentuali alla crescita degli investimenti negli Stati Uniti e in Europa.



Unitamente a una "normalizzazione degli investimenti in altri settori", i fattori precedentemente analizzati, secondo Barclays, potrebbero portare la crescita media annua degli investimenti nel 2026 al di sopra del 6% negli Stati Uniti e al 4,5-5% nell'area euro e nel Regno Unito. Non solo, entro la fine del decennio, il rapporto investimenti/PIL potrebbe raggiungere o superare i livelli registrati negli anni '90.

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