Borsa: azioni Recordati in pre-asta (reopening) fino alle 15:00

(Teleborsa) - Borsa Italiana
comunica che le azioni Recordati
sono in pre-asta (reopening) fino alle 15:00. In precedenza, le azioni erano state sospese in attesa di comunicato, che nel frattempo è arrivato.
Con una nota, Recordati ha confermato l’interesse non vincolante di CVC
per una possibile OPA, "volta a ottenere il delisting".
La manifestazione di interesse, ha spiegato la società in una nota, "è non vincolante, soggetta a molteplici condizioni, tra cui lo svolgimento di una due diligence, il reperimento delle risorse finanziarie per finanziare l’operazione e alla identificazione di partner con cui promuovere la stessa". La manifestazione di interesse, "contiene altresì una valutazione indicativa del prezzo per azione di Euro 52,00 per azione (cum dividend)".
La Società "non ha ancora valutato la manifestazione di interesse nell’ambito degli organi sociali", conclude la nota.