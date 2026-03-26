Recordati, Borsa Italiana: azioni sospese in attesa di comunicato

(Teleborsa) - Borsa Italiana ha comunicato che le azioni Recordati , multinazionale farmaceutica che fa parte del FTSE MIB, sono sospese dalle negoziazioni in attesa di comunicato.



Il titolo è sospeso dalle 12:27 per eccesso di rialzo (+9%) dopo che Il Sole 24 Ore ha scritto che il fondo di private equity CVC Capital Partners sta preparando l'OPA sul gruppo italiano. Secondo indiscrezioni riportate dal quotidiano, il gruppo britannico, già azionista, avrebbe inviato una lettera al CdA di Recordati in cui preannuncia l'operazione, al termine di una due diligence. L'offerta verrebbe fatta in alleanza con altri fondi. Una fonte della società sentita da Reuters definisce i rumors come "voci puramente speculative".

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