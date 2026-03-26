Recordati torna a correre dopo la conferma dell’interesse non vincolante di CVC

(Teleborsa) - Il titolo Recordati
riparte in volata (+5%) dopo la sospensione decisa da Borsa Italiana
: prima dello stop, il titolo correva in forte rialzo fino al blocco per eccesso di rialzo
, spinto dalle indiscrezioni su una possibile OPA da parte di CVC.
Indiscrezioni che hanno trovato conferma nella nota diffusa dalla società
, che ha comunicato di aver ricevuto una manifestazione di interesse non vincolante da parte del fondo per una potenziale offerta pubblica di acquisto volontaria finalizzata al delisting, con una valutazione indicativa di 52 euro per azione.
Recordati ha precisato che il dossier è preliminare e che la manifestazione di interesse non è ancora stata esaminata dagli organi sociali.