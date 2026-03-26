Milano 25-mar
44.013 0,00%
Nasdaq 25-mar
24.163 +0,67%
Dow Jones 25-mar
46.429 +0,66%
Londra 25-mar
10.107 0,00%
Francoforte 25-mar
22.957 0,00%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,37%

Hang Seng a 24.988,04 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,37%
Indice Hang Seng -1,37% a quota 24.988,04 all'apertura pomeridiana.
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