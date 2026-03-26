Credito privato, Barclays: nessun rischio di stress sistemico

(Teleborsa) - Sarebbero in gran parte esagerate le preoccupazioni macroeconomiche
sul credito privato
che, nella sua forma attuale, ha una capacità limitata di causare perdite a cascata
significative che compromettano il sistema finanziario
nel suo complesso. É quanto emerge da un recente report di Barclays
.
Il report vuole in qualche modo ridimensionare l'allarmismo
degli investitori che stanno tenendo da qualche tempo sotto osservazione
il settore dopo che alcune società hanno posto un tetto ai rimborsi
, per non trovarsi a corto di liquidità e scatenare una crisi
su modello di quella verificatasi nel 2008.
Barclays riconosce il "ruolo significativo
nell'economia" svolto dal credito privato che è capace di colmare le "lacune di finanziamento
che le banche tradizionali
o i mercati pubblici
spesso non sono in grado o non sono disposti a coprire". Si tratta quindi di "una componente importante dell'economia statunitense
nel suo complesso, poiché questi finanziamenti consentono alle imprese di finanziare le proprie attività e sostenere i mercati del lavoro locali".
Gli analisti fanno sì notare come "stiano emergendo sacche di stress
, in particolare nei segmenti sensibili ai tassi di interesse e ad alto indebitamento
", ma ritengono tuttavia che "l'uso generalmente moderato
della leva finanziaria
da parte del settore – e la sua dipendenza da strutture di "back leverage" ben protette – riduca sostanzialmente il rischio
che tali stress si propaghino a cascata fino a sfociare in un'instabilità finanziaria sistemica".
Qualora si verificassero perdite
, pertanto, secondo il broker è più probabile che "vengano assorbite dagli investitori azionari
piuttosto che trasmesse attraverso il sistema bancario". Il rischio, quindi, sarebbe "molto più concentrato nella qualità del credito e nella trasparenza
che nelle strutture dei fondi stessi".
I test di copertura
degli attivi, i covenant
dei finanziatori, i meccanismi di esclusione
e i canali di finanziamento sovracollateralizzati
- proseguono gli esperti - forniscono una resilienza strutturale
, anche se "l'opacità relativa alle valutazioni
e ai fondamentali dei mutuatari
complica la valutazione del rischio".
Sebbene "l'interconnessione
delle strutture possa introdurre complessità e rischi di correlazione", Barclays ritiene che i "nodi
più importanti del sistema finanziario siano oggi ben protetti
".
Vale la pena sottolineare che il credito privato, nella sua forma attuale, "non è ancora stato messo alla prova da una recessione completa e prolungata
, caratterizzata da elevati tassi di insolvenza e perdite realizzate", il che rende "gli esiti della ripresa alquanto incerti". Tuttavia, osserva il broker, tale incertezza indica "un problema di rendimenti
, non di natura sistemica".
Anche in un ciclo creditizio avverso
, le tensioni si manifesterebbero con "rendimenti inferiori
per gli investitori e perdite selettive
" piuttosto che con un "crollo disordinato della disponibilità di credito
nell'intero mercato dei prestiti alle imprese", conclude Barclays.(Foto: © Davide Fiorenzo De Conti / 123RF)