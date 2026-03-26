Edil San Felice, nel 2025 margini in rialzo e backlog record a 251 milioni

(Teleborsa) - I risultati economico finanziari al 31 dicembre 2025 di Edil San Felice
, primario operatore integrato attivo nel settore delle manutenzioni di infrastrutture critiche in Italia, evidenziano un Valore della Produzione
pari a euro 54,1 milioni, in crescita del 4,8% rispetto ai 51,6 milioni di euro al 31 dicembre 2024.
L’EBITDA
ha registrato un importante aumento ad euro 11,1 milioni rispetto agli euro 9,4 milioni riportati al 31 dicembre 2024. In miglioramento anche l’EBITDA margin dal 18,3% al 20,5%.
Il risultato di esercizio
si attesta ad euro 7,392 milioni al 31.12.2025, in crescita rispetto agli 6,544 milioni del precedente esercizio.
Il Backlog
ammonta a euro 251 milioni, in crescita significativa rispetto agli 136,1 milioni del 31.12.2024.L’indebitamento finanziario netto
al 31 dicembre 2025 è pari a 6.7 milioni di euro di cassa netta (rispetto ai 2.8 milioni al 31 dicembre 2024). Tale risultato riflette una forte generazione di cassa operativa e una gestione più efficiente del capitale circolante.Per l’anno 2026, la Società "prevede
di consolidare ulteriormente la propria posizione nel settore infrastrutturale, facendo leva sul backlog di 251 milioni, che garantisce elevata visibilità sui ricavi futuri, e sul rafforzamento della capacità operativa. L’evoluzione sarà sostenuta dall’incremento della capacità produttiva e logistica, dall’espansione del personale e dal continuo miglioramento dell’efficienza operativa, anche grazie all’integrazione di soluzioni innovative come l’umanoide HERO. Parallelamente, la Società proseguirà nel percorso di diversificazione nei settori ferroviario e aerospaziale, mantenendo al contempo un forte presidio del core business e un’attenzione costante alla generazione di cassa e al mantenimento di una solida posizione finanziaria".
Alla luce di tali elementi, Edil San Felice "prevede di proseguire nel proprio percorso di crescita sostenibile, con un ulteriore miglioramento dei principali indicatori economico-finanziari e il consolidamento del proprio posizionamento nel settore delle infrastrutture critiche".
Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea degli Azionisti di destinare il Risultato d’esercizio 2024, pari a 7,392 milioni di euro: per Euro 1.500.000 da destinare a dividendo per euro 0,07 per azione; per Euro 5.892.000 ad incremento della riserva straordinaria. La proposta di distribuzione del dividendo prevede il seguente calendario: data di stacco cedola il 06 luglio 2026, data di legittimazione (record date) il 7 luglio 2026 e data di pagamento l’8 luglio 2026.Lorenzo Di Palma, CEO di Edil San Felice
, ha commentato: “Il 2025 rappresenta per Edil San Felice un anno di crescita e di ritorno sugli investimenti
effettuati nel 2024. I risultati conseguiti sono in linea con le più recenti stime del mercato e riflettono un miglioramento significativo della marginalità operativa, grazie all’efficientamento delle risorse e degli investimenti realizzati nell’esercizio precedente, che hanno consentito alla Società di aumentare la propria capacità esecutiva e di iniziare a mettere a terra il backlog acquisito. Il portafoglio ordini ha raggiunto nuovi livelli record pari a 251 milioni di euro, confermando la solidità del nostro posizionamento competitivo e garantendo una forte visibilità sui ricavi futuri. Parallelamente, abbiamo proseguito nel rafforzamento della nostra struttura operativa, anche attraverso la crescita del capitale umano, che ha raggiunto 353 dipendenti, permettendoci di gestire un numero crescente di cantieri su scala nazionale. Nel corso dell’anno abbiamo inoltre investito in innovazione tecnologica, introducendo soluzioni avanzate come HERO, l’umanoide sviluppato per supportare le attività di cantiere e migliorare sicurezza ed efficienza operativa, contribuendo ulteriormente al miglioramento delle performance. Parallelamente, abbiamo proseguito il nostro percorso di diversificazione, consolidando la presenza nel settore ferroviario e avviando le prime attività nel settore aerospaziale, in linea con quanto comunicato al mercato. Continuiamo a perseguire il nostro modello operativo basato su integrazione verticale e subappalto zero, che rappresenta un elemento distintivo in termini di qualità, sicurezza ed efficienza".