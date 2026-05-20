Edil San Felice, ingresso di Luigi Inversi come Direttore delle Risorse Umane

(Teleborsa) - Edil San Felice , operatore attivo nel settore delle manutenzioni di infrastrutture critiche in Italia quotato sul mercato Euronext Growth Milan, ha nominato Luigi Inversi in qualità di Direttore delle Risorse Umane. La nomina si inserisce nel più ampio percorso di rafforzamento della struttura organizzativa e manageriale.



Luigi Inversi vanta una consolidata esperienza nella gestione e nello sviluppo delle risorse umane in contesti industriali, tecnologici e organizzativi complessi, anche a livello internazionale, maturata attraverso incarichi di crescente responsabilità in primarie realtà operanti nel settore IT, servizi e industria. Ha maturato significative esperienze in Sopra Steria Group, System Management e MBDA.



"Le persone rappresentano da sempre un elemento centrale della nostra strategia di crescita - ha detto l'AD Lorenzo Di Palma - Il nostro modello industriale, infatti, si fonda su una scelta chiara e distintiva, quella del "subappalto zero", che ci consente di garantire elevati standard operativi e di sicurezza. Il percorso di crescita rilevante che ha caratterizzato Edil San Felice negli ultimi anni, e che ha portato il numero di dipendenti ad oltre 350, richiede però un'evoluzione ulteriore dei processi e degli strumenti di gestione organizzativa. In questo contesto si inserisce l'ingresso del nuovo Direttore delle Risorse Umane, che siamo certi potrà contribuire, insieme al top management, a supportare questa fase di sviluppo, preservando al contempo i valori e l'identità che caratterizzano da sempre Edil San Felice".

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