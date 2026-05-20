San Carlo, nel 2025 ricavi e utili in leggera crescita in mercato in contrazione

(Teleborsa) - San Carlo Gruppo Alimentare ha chiuso il 2025, un esercizio segnato da consumi alimentari deboli e dalla flessione del mercato Chips & Snacks, con ricavi consolidati pari a 366,36 milioni di euro, in aumento dello 0,54% rispetto ai 364,40 milioni del 2024. Nella grande distribuzione San Carlo ha guadagnando 0,7 punti di quota a valore nel segmento Chips & Snacks; nel segmento Bar ha mostrato una tenuta superiore rispetto all'andamento del canale di riferimento.



Il margine operativo lordo (EBITDA) si è attestato a 63,70 milioni di euro, pari al 17,39% dei ricavi netti. Il risultato operativo (EBIT) è cresciuto del 30,8% a 38,82 milioni di euro (29,68 milioni nel 2024). L'utile netto consolidato è salito a 23,90 milioni di euro (+1,64%) dai 23,52 milioni dell'esercizio precedente.



La posizione finanziaria netta si è attestata a 124,76 milioni di euro, a fronte di investimenti realizzati per oltre 40 milioni tra stabilimenti, sistemi digitali a supporto della filiera e rinnovo della flotta con 527 nuovi automezzi.



"In un anno che ha visto il mercato Chips & Snacks contrarsi, il Gruppo ha confermato la propria traiettoria di crescita su ricavi, utile e quota di mercato - dichiara l'AD Susanna Vitaloni - Questi risultati positivi ci permettono di entrare nel 2026, anno del nostro novantesimo anniversario, con la forza di una crescita strutturale. Nel 2025 abbiamo realizzato investimenti per oltre 40 milioni di euro tra stabilimenti e sistemi digitali a supporto della filiera, e avanzato sui percorsi ESG e di cybersecurity: leve che rafforzano capacità produttiva, qualità del prodotto e presenza sul territorio».



L'assemblea di Unichips Finanziaria, holding di San Carlo Gruppo Alimentare, ha approvato il bilancio civilistico al 31 dicembre 2025, che registra un utile d'esercizio di 15,73 milioni di euro, in crescita rispetto ai 14,21 milioni dell'anno precedente.

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