Milano 17:35
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Eurozona: giornata fiacca per l'EURO STOXX Telecommunications

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Eurozona: giornata fiacca per l'EURO STOXX Telecommunications
In lieve calo l'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni, che continua la giornata sotto la parità a 398,85 punti.
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