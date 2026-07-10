Milano 10:34
52.600 +0,42%
Nasdaq 9-lug
29.727 0,00%
Dow Jones 9-lug
52.487 +0,27%
Londra 10:34
10.478 +0,06%
Francoforte 10:34
25.108 -0,04%

Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Telecommunications

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Telecommunications
Giornata di guadagni per l'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni, che continua la giornata a 392,84 punti.
Condividi
```