Francoforte: calo per MTU Aero Engines

(Teleborsa) - Sottotono il produttore di motori aeronautici , che passa di mano con un calo del 2,37%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di MTU Aero Engines , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di medio periodo di MTU Aero Engines rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 316,4 Euro, mentre i supporti sono stimati a 309,9. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 322,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```