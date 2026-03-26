Giornata difficile per l'equity europeo con incertezza sul destino della guerra

(Teleborsa) - Seduta negativa per le Borse europee
, con il sentiment colpito dalla crescente incertezza sul conflitto in Medio Oriente
. La televisione di stato iraniana afferma che il paese ha iniziato una nuova ondata di attacchi missilistici
contro Israele. Abu Dhabi ha invece riferito che due persone sono rimaste uccise da detriti missilistici e tre ferite. Secondo un'indiscrezione di Bloomberg, i funzionari dell'amministrazione statunitense stanno valutando le possibili ripercussioni sull'economia di un potenziale aumento dei prezzi del petrolio fino a 200 dollari al barile, un segnale che indica come alti funzionari stiano studiando le possibili conseguenze di scenari estremi relativi alla guerra con l'Iran.
Sul fronte delle trimestrali
, il gruppo svedese di moda H&M ha registrato un aumento dell'utile operativo leggermente superiore alle attese nel periodo dicembre-febbraio, il big ceco della difesa CSG
ha rispettato gli impegni presi in sede di IPO per il 2025, conseguendo risultati in linea o superiori alle aspettative (ricavi a 6,7 miliardi di euro, +71,7%, Adjusted Operating EBIT a 1,6 miliardi con margine del 24,1%), mentre ProSiebenSat.1
(controllata da MFE
) ha registrato un calo del 28% nell'utile core rettificato per il 2025.
Per quanto riguarda i dati macroeconomici
, l'indice di fiducia dei consumatori tedeschi
, pubblicato dall'istituto di ricerche di mercato GfK, è sceso
di 3,2 punti attestandosi a -28,0 per aprile.
Tra i commenti sulla politica monetaria
, Joachim Nagel
, governatore della Bundesbank tedesca ha affermato che la BCE ha "un'opzione" per aumentare i tassi d'interesse nella prossima riunione qualora la guerra in Medio Oriente facesse temere un’impennata dell’inflazione nella zona euro.
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,156. Perde terreno l'oro
, che scambia a 4.443,5 dollari l'oncia, ritracciando dell'1,40%. Pioggia di acquisti sul petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,83%.
Balza in alto lo spread
, posizionandosi a +91 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale
pari al 3,92%. Tra gli indici di Eurolandia
si concentrano le vendite su Francoforte
, che soffre un calo dell'1,11%, si muove sotto la parità Londra
, evidenziando un decremento dello 0,70%, e contrazione moderata per Parigi
, che soffre un calo dello 0,61%.
Sessione negativa per Piazza Affari
, con il FTSE MIB
che sta lasciando sul parterre lo 0,71%, spezzando la catena positiva di tre consecutivi rialzi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il FTSE Italia All-Share
, che scivola a 45.955 punti. Variazioni negative per il FTSE Italia Mid Cap
(-0,98%); sulla stessa linea, in ribasso il FTSE Italia Star
(-0,86%). Unica Blue Chip
di Milano a ottenere un buon risultato ENI
, che segna un aumento dell'1,14%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Prysmian
, che ottiene -1,87%. Vendite su Stellantis
, che registra un ribasso dell'1,82%. Seduta negativa per Azimut
, che mostra una perdita dell'1,82%. Sotto pressione Banca Mediolanum
, che accusa un calo dell'1,76%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Danieli
(+5,03%) e Ferretti
(+0,53%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Technoprobe
, che ottiene -3,25%. Scivola SOL
, con un netto svantaggio del 3,20%. In rosso Avio
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,73%. Spicca la prestazione negativa di Ferragamo
, che scende del 2,26%.