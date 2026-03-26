KYIP Capital, secondo closing a 40 milioni per il fondo KIM. Entrano GDA Invest e Aurae Impact

(Teleborsa) - KYIP Capital SGR, società di gestione indipendente che supporta PMI italiane ad alto potenziale attraverso operazioni di growth buy-out, ha completato il secondo closing del fondo KYIP Impact Mission (KIM), raggiungendo una raccolta complessiva di oltre 40 milioni di euro. L'operazione vede l'ingresso di GDA Invest, veicolo di impact investing promosso da Fondazione Social Venture Giordano Dell'Amore e Fondazione Cariplo, e di Aurae Impact, Family Office francese specializzato in investimenti a impatto. I nuovi partner si affiancano all'anchor investor Fondo Italiano d'Investimento e al Family Office italiano PFC – People For Change, consolidando una compagine di investitori di alto profilo istituzionale.



"L'ingresso di partner istituzionali e di investitori internazionali valida la solidità della nostra strategia e riflette l'attenzione verso modelli che coniugano rendimenti di mercato e impatto sociale misurabile - ha commentato Eugenio Conforti, Partner e Responsabile Investimenti del Fondo KYIP Impact Mission Fund (KIM) di KYIP Capital - In settori come la sanità e la prevenzione, il capitale privato ha la possibilità di agire come catalizzatore industriale, creando piattaforme strutturate che migliorino l'accessibilità e la qualità delle cure sul territorio"



Il fondo ha già avviato il proprio percorso di investimento con operazioni in ambito sanitario, tra cui Confident Società Benefit, catena di cliniche odontoiatriche focalizzata sull'incremento dei tassi di prevenzione e sull'accessibilità delle cure, e Chiron Group Società Benefit, operatore attivo nella diagnostica per immagini e servizi poliambulatoriali.

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