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Nasce A4 Capital, nuovo search fund creato da Guglielmo Croff Turri in cerca di PMI nel Nord Italia

Finanza
Nasce A4 Capital, nuovo search fund creato da Guglielmo Croff Turri in cerca di PMI nel Nord Italia
(Teleborsa) - Nasce A4 Capital, nuovo search fund dedicato al passaggio generazionale delle PMI italiane nei settori dei servizi e del manifatturiero vocato all'export. Il nuovo veicolo è stato creato da Guglielmo Croff Turri e sostenuto da oltre 13 investitori italiani ed esteri tra cui fondi istituzionali come GDA Search, JB46, Legate Partners, Cerralvo Capital, Lineage Partners, Heritage Holding, The Nashton Company, Cenciarini & Co. e, family office come Valmaris e Ruiz e investitori individuali come Alfonso Blohm e i manager Guglielmo Fiocchi e Selim Giray.

Il nuovo veicolo si focalizzerà sull'acquisizione di quote di maggioranza o la totalità del capitale di un'impresa target localizzata nel nord Italia - sull'asse A4 appunto - allo scopo di accompagnarla in un percorso di crescita strutturata, che combini sviluppo organico e acquisizioni successive. Le aziende target sono PMI con ricavi indicativamente compresi tra 5 e 20 milioni di euro, profittevoli, flussi di cassa stabili e un forte posizionamento competitivo. I settori di interesse prioritario sono le società di servizi, come ad esempio le manutenzioni di impianti e, tutti i settori manifatturieri vocati all'export, con apertura a settori simili che ne condividano caratteristiche strutturali: bassa ciclicità, clientela diversificata, e chiare opportunità di crescita.

"Il tessuto produttivo italiano offre un bacino straordinario di imprese di qualità, spesso leader in nicchie di mercato, ma con margini di crescita ancora inespressi - commenta il promotore e amministratore del veicolo, Guglielmo Croff Turri - Attraverso un approccio imprenditoriale e una strategia di aggregazione, l'obiettivo è accompagnare queste realtà in un percorso di sviluppo che ne rafforzi il posizionamento competitivo e ne valorizzi il potenziale nel tempo. Il progetto ha registrato una domanda da parte degli investitori superiore di circa tre volte rispetto all'obiettivo iniziale a conferma della fiducia nella strategia e dell'interesse verso le PMI italiane. La compagine è composta per circa l'85% da investitori internazionali con track record consolidato e il livello di adesione ha consentito una selezione qualitativa dei partner coinvolti".

L'approccio è quello di un partner industriale e operativo che accompagni l'azienda nel lungo periodo. Il modello prevede infatti un percorso di affiancamento e progressivo passaggio di testimone, costruito insieme all'imprenditore. Dopo questo periodo di transizione, l'AD di A4 Capital entra in azienda come amministratore delegato con l'obiettivo di guidarla nel tempo, mettendo a disposizione competenze per lo sviluppo commerciale, strategico e attraverso M&A. L'obiettivo ultimo è di costruire per aggregazione un campione in grado di competere ed eventualmente crescere nel mercato dei capitali remunerando investitori in un orizzonte flessibile di medio-lungo termine.
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