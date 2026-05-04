Nasce A4 Capital, nuovo search fund creato da Guglielmo Croff Turri in cerca di PMI nel Nord Italia

(Teleborsa) - Nasce A4 Capital, nuovo search fund dedicato al passaggio generazionale delle PMI italiane nei settori dei servizi e del manifatturiero vocato all'export. Il nuovo veicolo è stato creato da Guglielmo Croff Turri e sostenuto da oltre 13 investitori italiani ed esteri tra cui fondi istituzionali come GDA Search, JB46, Legate Partners, Cerralvo Capital, Lineage Partners, Heritage Holding, The Nashton Company, Cenciarini & Co. e, family office come Valmaris e Ruiz e investitori individuali come Alfonso Blohm e i manager Guglielmo Fiocchi e Selim Giray.



Il nuovo veicolo si focalizzerà sull'acquisizione di quote di maggioranza o la totalità del capitale di un'impresa target localizzata nel nord Italia - sull'asse A4 appunto - allo scopo di accompagnarla in un percorso di crescita strutturata, che combini sviluppo organico e acquisizioni successive. Le aziende target sono PMI con ricavi indicativamente compresi tra 5 e 20 milioni di euro, profittevoli, flussi di cassa stabili e un forte posizionamento competitivo. I settori di interesse prioritario sono le società di servizi, come ad esempio le manutenzioni di impianti e, tutti i settori manifatturieri vocati all'export, con apertura a settori simili che ne condividano caratteristiche strutturali: bassa ciclicità, clientela diversificata, e chiare opportunità di crescita.



"Il tessuto produttivo italiano offre un bacino straordinario di imprese di qualità, spesso leader in nicchie di mercato, ma con margini di crescita ancora inespressi - commenta il promotore e amministratore del veicolo, Guglielmo Croff Turri - Attraverso un approccio imprenditoriale e una strategia di aggregazione, l'obiettivo è accompagnare queste realtà in un percorso di sviluppo che ne rafforzi il posizionamento competitivo e ne valorizzi il potenziale nel tempo. Il progetto ha registrato una domanda da parte degli investitori superiore di circa tre volte rispetto all'obiettivo iniziale a conferma della fiducia nella strategia e dell'interesse verso le PMI italiane. La compagine è composta per circa l'85% da investitori internazionali con track record consolidato e il livello di adesione ha consentito una selezione qualitativa dei partner coinvolti".



L'approccio è quello di un partner industriale e operativo che accompagni l'azienda nel lungo periodo. Il modello prevede infatti un percorso di affiancamento e progressivo passaggio di testimone, costruito insieme all'imprenditore. Dopo questo periodo di transizione, l'AD di A4 Capital entra in azienda come amministratore delegato con l'obiettivo di guidarla nel tempo, mettendo a disposizione competenze per lo sviluppo commerciale, strategico e attraverso M&A. L'obiettivo ultimo è di costruire per aggregazione un campione in grado di competere ed eventualmente crescere nel mercato dei capitali remunerando investitori in un orizzonte flessibile di medio-lungo termine.

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