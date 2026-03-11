Poco mossa Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Finale debole per la borsa di Wall Street dopo aver trascorso gran parte della seduta in timido rialzo, beneficiando delle rassicurazioni del presidente americano Donald Trump che la guerra con l'Iran finirà molto presto. Il petrolio ha reagito scivolando sotto quota 90 dollari, dopo il massimo di quasi 120 dollari raggiunto nella seduta di lunedì.Tra gli indici statunitensi, ilsi attesta sui valori della vigilia a 47.707 punti, mentre, al contrario, si posiziona sotto la linea di parità l', che si ferma a 6.781 punti. Senza direzione il(-0,04%); con analoga direzione, pressoché invariato l'(-0,1%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,32%),(-0,73%) e(-0,65%).del Dow Jones,(+2,39%),(+1,96%),(+1,68%) e(+1,27%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,22%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,95%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,66%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,24%.(+8,31%),(+3,63%),(+2,66%) e(+2,65%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -7,69%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 7,01%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,20%.In perdita, che scende del 4,90%.