Londra: si concentrano le vendite su Lloyds Banking Group

(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo bancario britannico , che presenta una flessione dell'1,96%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE 100 , ad evidenza del fatto che il movimento di Lloyds Banking Group subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Lo status tecnico di medio periodo di Lloyds Banking Group ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 0,9427 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 0,9597, mentre il primo supporto è stimato a 0,9257.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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