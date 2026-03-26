Madrid: andamento negativo per Indra

(Teleborsa) - Pressione sulla multinazionale spagnola operante nel settore IT , che tratta con una perdita del 2,08%.



Lo scenario su base settimanale di Indra rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' Ibex 35 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico dell' azienda spagnola leader nel campo dell'IT suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 45,93 Euro con tetto rappresentato dall'area 48,97. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 44,85.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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