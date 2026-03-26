Nexi, nuovo CEO Mingrone conferisce mandato per acquisto azioni sul mercato

(Teleborsa) - Nexi , società PayTech italiana che fa parte del FTSE MIB, ha comunicato che il nuovo Bernardo Mingrone ha conferito mandato per l'acquisto di azioni della società sul mercato. Questa decisione riflette la forte fiducia nelle prospettive di crescita e nella solidità strategica di Nexi.



"Credo fermamente nel potenziale della nostra azienda e nelle opportunità che ci attendono - ha dichiarato Mingrone - Questo investimento personale rappresenta un segnale concreto del mio impegno verso il futuro di Nexi e della fiducia nel lavoro che stiamo portando avanti".

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