Nexi, assemblea approva bilancio 2025 e dividendo di 0,30 euro azione

(Teleborsa) - L'Assemblea degli azionisti di Nexi ha approvato il bilancio dell’esercizio al 31 dicembre 2025, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, approvando la copertura della perdita pari a Euro 3.280.528.105 utilizzando le riserve esistenti.



L'Assemblea ha poi esaminato il bilancio consolidato del Gruppo Nexi che chiude con una perdita di pertinenza del Gruppo di Euro 3.377 milioni e la Rendicontazione di Sostenibilità relativa all’esercizio 2025 predisposta ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125.



L’assemblea, inoltre, in linea con le rispettive proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione ha: approvato la proposta di distribuzione, a valere sulla parte disponibile della riserva denominata “Altre Riserve”, un dividendo “ordinario” a fini borsistici di Euro 0,30, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna azione Nexi che sarà in circolazione alla data di stacco della relativa cedola, al netto delle azioni proprie che risulteranno in portafoglio alla data di legittimazione al pagamento ai sensi dell’art. 83-terdecies del D.Lgs. 58/1998 (c.d. record date). Il dividendo sarà posto in pagamento a decorrere dal 20 maggio 2026, con data di legittimazione al pagamento ai sensi dell’art. 83-terdecies del D.Lgs. 58/1998 (c.d. record date) il giorno 19 maggio 2026 e data stacco cedola n.2 il 18 maggio 2026; approvato la prima sezione della Relazione sulla politica in tema di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell’articolo 123-ter del TUF e deliberato in senso favorevole sulla seconda sezione della stessa; autorizzato per la durata di 18 mesi l’acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 c.c. e 2357-ter c.c.; confermato la nomina degli amministratori: Alessandro Daffina, Maurizio Dainelli, Bernardo Mingrone, Saba Nazar e Luca Velussi, già cooptati dal Consiglio di Amministrazione. Gli amministratori così nominati resteranno in carica per il restante periodo del mandato in corso e, dunque, fino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027; conferito l’incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2028–2036 e di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità per il triennio 2028–2030 (con possibilità di essere rinnovato per altri tre esercizi per un massimo di due volte) di Nexi S.p.A. a EY S.p.A.



A valle della conferma da parte dell’odierna assemblea del dott. Mingrone quale amministratore, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a confermare in capo al medesimo i poteri relativi alla carica di Amministratore Delegato, in aggiunta a quelli di Direttore Generale. Nexi è entrata in una nuova fase di sviluppo. Le dimissioni dell’Ing. Bertoluzzo e la nomina a CEO del dott. Mingrone, oggi riconfermata, sono motivate dalla convinzione del Consiglio – con il supporto degli azionisti di riferimento – che questa nuova fase possa essere ancor meglio affrontata da un altrettanto nuovo profilo manageriale, in un contesto del mercato dei pagamenti sempre più sfidante. Tale avvicendamento riflette questo approccio.



Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato la nomina di Luca Velussi quale componente del Comitato Remunerazione e Nomine e, sulla base delle informazioni fornite dagli interessati e delle informazioni a disposizione della Società, ha altresì verificato in capo agli amministratori Alessandro Daffina e Saba Nazar il possesso dei requisiti di indipendenza sia ai sensi del D. Lgs. 58/98 sia del Codice di Corporate Governance.

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