Parigi: scambi negativi per Societe Generale
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la big bank francese, che mostra un decremento del 3,16%.
Lo scenario su base settimanale di Societe Generale rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 62,62 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 64,12. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 65,62.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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