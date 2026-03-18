Parigi: balza in avanti Societe Generale

(Teleborsa) - Seduta positiva per la big bank francese , che avanza bene del 2,96%.



L'andamento di Societe Generale nella settimana, rispetto al CAC40 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status tecnico dell' Istituto di credito francese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 66,81 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 67,97. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 66,07.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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