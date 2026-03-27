Usa, Citigroup valuta l'acquisto di una banca regionale per aumentare i depositi

(Teleborsa) - I vertici di Citigroup starebbero valutando l'acquisizione di una grande banca regionale statunitense. Lo riporta Bloomberg News, segnando una potenziale svolta strategica per il colosso di Wall Street, da anni impegnato in un complesso processo di semplificazione delle proprie attività globali.



Secondo fonti vicine alla vicenda, i leader del gruppo con sede a New York avrebbero tenuto discussioni preliminari negli ultimi mesi. L'obiettivo dell'operazione sarebbe quello di "aumentare drasticamente i depositi" attraverso l'integrazione di un importante prestatore regionale. Alcuni dirigenti avrebbero sollevato l'ipotesi di una scalata anche durante un incontro con le autorità di regolamentazione statunitensi avvenuto quest'anno.



La notizia ha avuto un impatto immediato sul titolo Citigroup, che nelle contrattazioni pomeridiane registrava un ribasso composto e controllato, che presenta una flessione del 3,21% sui valori precedenti.

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