Parigi: calo per Pernod Ricard

(Teleborsa) - Retrocede il colosso degli alcolici, con un ribasso del 2,62%.

L'andamento di Pernod Ricard nella settimana, rispetto al CAC40, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 69,24 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 70,68. Il peggioramento del produttore di vini e alcolici è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 68,72.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
