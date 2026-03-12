Parigi: calo per Pernod Ricard

colosso degli alcolici

Pernod Ricard

CAC40

produttore di vini e alcolici

(Teleborsa) - Retrocede il, con un ribasso del 2,62%.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 69,24 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 70,68. Il peggioramento delè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 68,72.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)