Parigi: in calo Pernod Ricard

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il colosso degli alcolici , che presenta una flessione del 2,22% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40 , evidenzia un rallentamento del trend di Pernod Ricard rispetto all' indice di Parigi , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 66,51 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 67,59. Il peggioramento del produttore di vini e alcolici è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 66,07.



