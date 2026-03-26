Piazza Affari: andamento negativo per Ferragamo

(Teleborsa) - Ribasso per la maison del lusso , che presenta una flessione del 2,03%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE Italia Mid Cap , ad evidenza del fatto che il movimento di Salvatore Ferragamo subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





La tendenza di breve della casa di moda italiana è in rafforzamento con area di resistenza vista a 6,59 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 6,46. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 6,72.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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