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Piazza Affari: andamento negativo per Ferragamo

Migliori e peggiori
Piazza Affari: andamento negativo per Ferragamo
(Teleborsa) - Ribasso per la maison del lusso, che presenta una flessione del 2,03%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE Italia Mid Cap, ad evidenza del fatto che il movimento di Salvatore Ferragamo subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


La tendenza di breve della casa di moda italiana è in rafforzamento con area di resistenza vista a 6,59 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 6,46. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 6,72.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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