Milano 13:45
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Piazza Affari: brillante l'andamento di MFE A

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: brillante l'andamento di MFE A
Rialzo marcato per la società media e di comunicazione italiana, che tratta in utile del 2,94% sui valori precedenti.
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