Piazza Affari: prevalgono le vendite su SOL
(Teleborsa) - Retrocede molto il produttore di gas medicali, industriali e agroalimentari, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,75%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di SOL, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'esame di breve periodo di SOL classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 51,08 Euro e primo supporto individuato a 47,93. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 54,23.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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