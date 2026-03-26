Piazza Affari: prevalgono le vendite su SOL

(Teleborsa) - Retrocede molto il produttore di gas medicali, industriali e agroalimentari , che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,75%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di SOL , che fa peggio del mercato di riferimento.





L'esame di breve periodo di SOL classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 51,08 Euro e primo supporto individuato a 47,93. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 54,23.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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