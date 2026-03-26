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Piazza Affari: SOL in forte discesa

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: SOL in forte discesa
A picco il produttore di gas medicali, industriali e agroalimentari, che presenta un pessimo -4,75%.
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