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Piazza Affari: SOL in forte discesa
Migliori e peggiori
,
In breve
26 marzo 2026 - 09.35
A picco il
produttore di gas medicali, industriali e agroalimentari
, che presenta un pessimo -4,75%.
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