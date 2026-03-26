Milano 25-mar
44.013 0,00%
Nasdaq 25-mar
24.163 +0,67%
Dow Jones 25-mar
46.429 +0,66%
Londra 25-mar
10.107 0,00%
Francoforte 25-mar
22.957 0,00%

Prezzi servizi Giappone (YoY) in febbraio

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Prezzi servizi Giappone (YoY) in febbraio
Giappone, Prezzi servizi in febbraio su base annuale (YoY) +2,7%, in aumento rispetto al precedente +2,6% (la previsione era +2,6%).

(Foto: Sofia Terzoni / Pixabay)
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