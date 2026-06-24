Milano 9:14
51.830 -0,37%
Nasdaq 23-giu
29.347 0,00%
Dow Jones 23-giu
51.667 -0,09%
Londra 9:13
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24.764 -0,52%

Giappone, Prezzi servizi (YoY) in maggio

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Giappone, Prezzi servizi (YoY) in maggio
Giappone, Prezzi servizi in maggio su base annuale (YoY) +3,3%, invariato rispetto al precedente (in linea con le stime degli analisti).

(Foto: Vibeke Lundberg / Pixabay)
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