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Giappone, Prezzi servizi (YoY) in maggio
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24 giugno 2026 - 07.00
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Prezzi servizi in maggio su base annuale (YoY) +3,3%
, invariato rispetto al precedente (in linea con le stime degli analisti).
(Foto: Vibeke Lundberg / Pixabay)
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