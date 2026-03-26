Titoli OPS riammessi in Borsa dopo chiarimenti su POC. In eCom arriva Saracino dopo il flop GT Talent

(Teleborsa) - I titoli della galassia OPS
sono stati riammessi alle negoziazioni
su Borsa Italiana a partire dalle 10 di questa mattina, dopo essere stati sospesi prima dell'inizio delle contrattazioni di venerdì 13 marzo, in attesa di comunicato. In queste due settimane sono stati pubblicati numerosi comunicati da parte di OPS eCom
(ex Giglio Group), OPS Retail
(già Netweek) e OPS Italia
(già EEMS Italia), che hanno fatto chiarezza sull'utilizzo dei prestiti obbligazionari convertibili non standard (POC), uno strumento su cui negli ultimi anni anche Consob ha più volte acceso un faro per gli effetti fortemente diluitivi sulla compagine azionaria delle aziende in crisi che vi fanno affidamento.
Dopo che sono stati svelati significativi flussi finanziari
tra Orion Capital (società napoletana che ha operato come fiduciario di Global Capital Investment International per la gestione dei POC) e Ciro Di Meglio e Luca Carleo, che sono - con varie posizioni - ai vertici e nell'azionariato delle tre società OPS, è stata ravvisata l'opportunità di assoggettare Orion Capital alla disciplina sulle operazioni con parti correlate
. Non sono emersi, invece, elementi che conducano a ritenere sussistente una correlazione rilevante con riferimento a GCII, che pertanto continua a non figurare nell'elenco delle parti correlate. Circa il mandato fiduciario, nell'ambito di recenti interlocuzioni avute con GCII, quest'ultima ha informato le società di aver revocato il mandato fiduciario
di Orion Capital e, al contempo, confermato che continuerà a dare esecuzione direttamente all'accordo di investimento.
Su OPS Italia
, viene spiegato che il CdA si riserva di analizzare soluzioni di finanziamento alternative al POC e ha preso atto della volontà dell'azionista di maggioranza Fortezza Capital di continuare a supportare finanziariamente
la società sia con la conversione in capitale dei crediti in essere sia con l'apporto di nuovi mezzi finanziari. La società ha anche comunicato che il 22 marzo 2026 il Tribunale di Milano ha accettato la domanda prenotativa di ammissione ad uno strumento di regolazione della crisi presentata il 5 marzo 2026 e ha concesso 60 giorni per il deposito della proposta definitiva, ha inoltre nominato Mauro Benassi quale Commissario Giudiziale. Questa decisione elimina il rischio di liquidazione giudiziale.
Su OPS Retail
, viene specificato che l'utilizzo del POC è previsto nello sviluppo del piano industriale in particolare per quanto riguarda l'apertura dei negozi dedicati ai prodotti telefonici, e che l'eventuale riduzione o chiusura del rapporto comporterebbe uno slittamento delle aperture
con conseguente impatto economico. Il CdA sta monitorando la situazione e sta valutando le opportune alternative finanziarie anche alla luce delle trattative in corso per il conferimento della società RE.MI.
Su OPS eCom
, viene evidenziato che il piano industriale presentato dalla società quale base economico finanziaria della domanda di CNC prevedeva l'utilizzo del POC quale elemento importante
della ristrutturazione, e che l'eventuale riduzione o cancellazione del finanziamento da parte GCII renderebbe necessario individuare una soluzione alternativa di finanziamento. Il CdA si è attivato nella ricerca di ulteriori finanziatori per mantenere inalterato il flusso di finanziamenti a supporto del piano.
A seguito delle dimissioni di Filippo Ezio Fanelli, il CdA di OPS eCom ha cooptato Cosimo Saracino quale consigliere
di amministrazione e gli ha conferito l'incarico di presidente
. Saracino è CEO di GT Talent Group
, società sospesa da maggio 2025, dopo che il titolo si era praticamente polverizzato rispetto all'IPO dell'autunno 2024 per una crisi di liquidità a distanza di pochi mesi dall'ammissione in Borsa. Vene specificato che non sussistono rapporti di natura patrimoniale, professionale o familiare
con la società, i suoi azionisti di riferimento o le sue controparti che possano comprometterne l'indipendenza di giudizio. Saracino non possiede partecipazioni nella società.